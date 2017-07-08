Беспорядки в Гамбурге не влияют на график Путина, заявил Песков

Разгон участников акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Разгон участников акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ПЕСКОВ О БЕСПОРЯДКАХ В ГАМБУРГЕ: ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ВЛИЯЕТ НА ГРАФИК ПРЕЗИДЕНТА РФ, НИЧЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ

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