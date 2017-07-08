МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил с информационным шумом предложение в США ввести санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Ранее агентство Рейтер сообщило, что глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации РСМД.

"Напрашивается сравнение законопроекта с информационным шумом, выпущенным в мировой политический эфир только для того, чтобы по возможности перебить информацию о результатах встречи лидеров двух стран. Понятно, что никаких доказательств нарушений Россией договора не приводится. Их просто нет. Мы неукоснительно выполняем все свои международные обязательства", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он добавил, что если будет решение инициировать пересмотр договора, то об этом Россия скажет прямо и открыто, как и в случае с приостановкой по утилизации плутония. Клинцевич считает, что законопроект не будет принят.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".

Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.