На саммите G20 в Гамбурге стартовала третья рабочая сессия

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Третья рабочая сессия стартовала на саммите "большой двадцатки" в немецком Гамбурге, она посвящена развитию Африки, проблемам миграции и здравоохранению.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением о "плане Маршалла" для Черного континента. Вопрос об экономическом развитии Африки тесно связан с преодолением миграционного кризиса в Европе. В рамках темы здравоохранения планируется обсудить новые инициативы по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в мире.

Саммит "двадцатки" проходит в Гамбурге 7-8 июля, он сопровождается беспрецедентными уличными протестами.

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