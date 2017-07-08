Азербайджан обвинил Армению в намерении сорвать переговоры по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (450)

БАКУ, 8 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что обстрел армянской стороной населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе носит цель подорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Минобороны Азербайджана заявило во вторник об обстреле села Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли два человека, в том числе двухлетняя девочка, гражданским объектам был нанесен ущерб. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь заявило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки РСЗО TR-107, размещенные в селе на линии соприкосновения, и возложило всю ответственность за последствия на Баку.

"Позиция Азербайджана в урегулировании конфликта носит решительный и принципиальный характер — Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Азербайджан никогда не смирится с фактом оккупации, никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство", — приводит слова Мамедьъярова госагентство "Азертадж".

По его словам, "именно так на основе воли азербайджанского народа изложена главой государства стратегическая позиция Азербайджана в переговорном процессе".

"Армения, которая, подвергнув 4 июля обстрелу из тяжелого оружия гражданское население в селе Алханлы Физулинского района, стала причиной гибели малолетней девочки, ее бабушки и ранения другой жительницы села, по существу, еще раз показала свое истинное лицо, продемонстрировала свою политику, направленную на подрыв путем провокаций переговорного процесса и усилий сопредседателей", — сказал глава МИД Азербайджана.

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