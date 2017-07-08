Замглавы МИД России провел в Вашингтоне консультации по КНДР

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провел в Вашингтоне 6 июля консультации со спецпредставителем США по политике в отношении Северной Кореи Джозефом Юном, Москва выступает за коллективный поиск новых подходов к урегулированию на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С российской стороны акцентирована важность коллективного поиска новых подходов в интересах комплексного решения существующих в субрегионе проблем в русле общей военно-политической разрядки и демонтажа конфронтационной архитектуры", — говорится в документе.

Седьмого июля состоялись консультации Моргулова с и.о. заместителя госсекретаря США Сьюзан Торнтон.

"Стороны обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тематику региональной экономической интеграции, а также вопросы взаимодействия двух стран в многосторонних объединениях в АТР, включая форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности, сообщили в МИД РФ.