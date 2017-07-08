В Сальвадоре потушили пожар в здании минфина

МЕХИКО, 8 июл – РИА Новости. Мощный пожар в здании министерства финансов Сальвадора потушен; по последним данным, погиб один человек, еще 22 пострадали, сообщает местный портал Salvador Times.

Огонь возник в пятницу на четвертом этаже здания в результате короткого замыкания, считают эксперты. Погибшая 57-летняя женщина работала секретарем местного профсоюза и получила сильные ожоги. Еще один человек выбросился из окна на крышу расположенного рядом строения, он получил переломы обеих ног и повреждения позвоночника.

Всего серьезные ожоги более 50% тела зафиксированы у восьмерых из 22 пострадавших. В общей сложности из здания были эвакуированы порядка 50 человек.

Unidades se desplazan a incendio en el Ministerio de Hacienda. pic.twitter.com/JtD9bEjLZk — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 7 июля 2017 г.

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