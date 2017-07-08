В Японии после наводнений 16 человек пропали без вести

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. На юго-западе Японии в префектурах Фукуока и Оита, на которые обрушились рекордно обильные ливни, удалось спасти 1022 человека, около 16 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо со ссылкой генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 14 пропавших без вести.

Неточность в определении числа пропавших без вести связана с тем, что из-за полностью разрушенных дорог, мостов, отсутствия связи пока невозможно оценить масштабы бедствия. Многие населенные пункты попросту недоступны и отрезаны от сообщения.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.