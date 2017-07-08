Си Цзиньпин и Тереза Мэй обсудили пути развития партнерства

ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече в Гамбурге обсудили вопросы двустороннего и международного сотрудничества и договорились активно развивать его, основываясь на взаимном доверии и исходя из интересов народов двух стран, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Встреча состоялась в пятницу на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

"Обе страны должны усилить прагматическое сотрудничество в различных областях и углубить тесное взаимодействие относительно программ развития в рамках инициативы "Один пояс — один путь"… Мы должны улучшить сотрудничество в финансовом секторе и в области атомной энергетики",- приводит китайский МИД слова Си Цзиньпина.

Китайский председатель отметил, что благодаря усилиям с обеих сторон в последнее время удалось углубить взаимное доверие и придать новый импульс развитию прагматического сотрудничества в различных областях.

"Китай готов работать совместно c Великобританией, чтобы поднять на новый уровень глобальное всеобъемлющее стратегическое партнерство в XXI веке, которое будет выгодным для народов обеих стран",- сказал Си Цзиньпин.

Премьер Великобритании в свою очередь отметила, что Лондон может активнее участвовать в инициативе "Один пояс — один путь", в частности, в проектах, связанных с финансовой сферой.

"Великобритания ценит значительное влияние Китая в основных международных вопросах, так как две страны имеют общие интересы во множестве сфер… Великобритания готова в полной мере развивать механизмы двустороннего диалога на высшем уровне, расширять сотрудничество с Китаем в таких областях, как торговля, инвестиции, культура и безопасность, а также координироваться с Китаем по самым актуальным вопросам региональной и международной повестки", — сказала Мэй.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>