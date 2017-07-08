Суд отказал Гавайям в расширении круга лиц, которым разрешен въезд в США

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Апелляционный суд отказал штату Гавайи в прошении о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия президентского указа, ограничивающего въезд в США из шести стран "черного списка".

Ранее штат Гавайи подал прошение в федеральный суд штата о том, чтобы в круг ближайших родственников для исключения из президентского указа включили бабушек, дедушек и других родственников. После отказа судьи удовлетворить это прошение была подана апелляция. Судьи, рассматривавшие апелляцию, не нашли юридических оснований для удовлетворения прошения.

Ранее Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения было приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ. Верховные судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается.

В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США". Позднее высокопоставленный представитель администрации пояснил, что въезд будет разрешен тем, у кого в США есть родители, дети, братья или сестры, женихи и невесты. Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер не считалось близкими семейными связями.