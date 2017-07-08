Министерство энергетики США помогает компаниям защититься от атак хакеров

МЕХИКО, 8 июл – РИА Новости. Министерство энергетики США помогает американским компаниям защититься от хакерских атак, целью которых является энергосектор; атаки не повлияли на энергосети и производство электроэнергии, сообщает агентство Рейтер.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк СМИ рассказали, кто мог совершить кибератаку на сеть британского парламента агентство Блумберг сообщило, что хакеры, предположительно, связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС "Волф-Крик" в штате Канзас.

Представитель оператора АЭС, компании Wolf Creek Nuclear Operating Corp отказался отвечать на вопрос агентства Рейтер, действительно ли были взломаны сети, однако заявил, что завод продолжает безопасное функционирование.

"На работу АЭС "Волф-Крик" не было оказано абсолютно никакого воздействия. Причина в том, что операционные компьютерные системы полностью отделены от корпоративной сети", — сообщила представитель компании Дженни Хейгман (Jenny Hageman).

Как заявил представитель министерства, ведомство "работает с правительством и партнерами в промышленности, чтобы смягчить любые последствия кибератак на предприятия энергосектора".

"В настоящее время на системы, контролирующие энергетическую инфраструктуру США, никакого воздействия не оказано. Любое потенциальное воздействие, видимо, ограничено административными и бизнес-сетями", — заявило министерство.

Ведомство поделилось с компаниями имеющейся информацией об атаках, в том числе техническими деталями.

Эксперты по кибербезопасности заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства.