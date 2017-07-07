На севере Испании в ДТП с участием автобуса пострадали не менее 17 человек

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в испанском муниципалитете Ирура, передает агентство Europa Press со ссылкой на департамент безопасности Страны басков.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу около 19.00 (20.00 мск) на участке трассы N-1 между городами Сан-Себастьян и Толоса. В результате столкновения грузовик загорелся.

Как сообщается, не менее 17 человек пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии. На место прибыла скорая помощь.

Пожарные сумели потушить возгорание к 20.50 мск. Движение на участке частично восстановлено.