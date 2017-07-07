РФ рассчитывает, что представитель США по Украине скоро приедет в Москву

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает, что представитель США по Украине скоро приедет в Москву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что в ближайшее время представитель Соединенных Штатов по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций", — сказал он.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что спецпосланником США на Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что при новом спецпредставителе США по Украине Курте Волкере контакты Москвы и Вашингтона принесут пользу и окажут воздействие на Киев для того, чтобы украинская сторона выполняла взятые на себя обязательства. По словам замглавы МИД РФ, уже существует наработанная по данной теме практика контактов между Вашингтоном (прежде этим в США занималась Виктория Нуланд) и Москвой. Со стороны России представителем на переговорах остается помощник президента РФ Владислав Сурков.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд.