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В мире

"Позитивная химия" и другие подробности встречи Путина и Трампа в Гамбурге

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (262)
23:1907.07.2017
(обновлено: 23:22 07.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в ГамбургеПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США — Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон в пятницу вечером рассказали о чем почти два с половиной часа беседовали президенты двух стран — Владимир Путин и Дональд Трамп на своей первой встрече, которая состоялась "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча Путина и Трампа продлилась более двух часов

По мнению российского министра, встреча Путина и Трампа подтвердила их настрой на поиск взаимовыгодных договоренностей, удалось договориться о нескольких конкретных вещах. В частности, Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, обе страны обязуются обеспечивать выполнение режима прекращения огня всеми группировками в этом районе. Кроме того, по словам Лаврова, США и РФ договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений.

Тиллерсон сообщил, что США и Россия договорились создать рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

Затрагивалась и наболевшая для Трампа тема – о якобы вмешательстве РФ в выборы США. Трамп, по словам Лаврова, принимает слова Путина о том, что это неправда. Тиллерсон, однако, отметил, что неясно, смогут ли Россия и США когда-нибудь разобраться с этим вопросом. Как отметил госсекретарь, между лидерами сложилась "позитивная химия". Более того, по его словам, президенты не хотели заканчивать встречу, и первая леди США Меланья Трамп пыталась убедить их завершить переговоры.

Первая встреча: Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНакануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИз-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of BundesregierungЗа несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
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Договоренность о перемирии на юго-западе Сирии

Лавров подтвердил, что в ходе переговоров президентов Россия и США договорились объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Путин встретился с человеком, загнанным в угол
В свою очередь, Тиллерсон заявил, что Путин и Трамп обсудили, где еще в Сирии возможна деэскалация, кроме зон, где будет установлено прекращение огня. При этом он заявил, что США надеются, что перемирие на юго-западе Сирии распространится на ее остальные части.

По словам Тиллерсона, США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонам деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Госсекретарь добавил, что США не видят никакой долгой политической карьеры для президента Сирии Башара Асада и его семьи в Сирии, в противном случае международное сообщество просто не признает страну под его лидерством.

Тиллерсон указал, что Трамп и Путин попытались прояснить, "куда стороны движутся", и попытаться добиться ясности, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон — сходства в позициях и их различия.

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© РИА Новости
Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Канал связи по Украине

Главы внешнеполитических ведомств также сообщили, что президенты США и РФ договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений.

Дональд Трамп и Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Встреча, которую ждал весь мир: о чем сумели договориться Путин и Трамп
"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в "нормандском" формате", — сказал Лавров.

Как указал министр, западные партнеры России прекрасно понимают необходимость дополнительного воздействия для реализации минских договоренностей по Украине,

При этом, отметил глава МИД РФ, Россия рассчитывает, что представитель США по Украине скоро приедет в Москву.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что новым спецпосланником США на Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

Соглашение по кибербезопасности

Отдельной темой, по словам глав внешнеполитических ведомств РФ и США, стала кибербезопасность.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Госдуме сочли конструктивной встречу Путина и Трампа
"Третья тема — кибербезопасность. По понятным причинам, ей уделено немалое внимание… Президенты сошлись, что эта сфера становится все более рискованной, если хотите, в ней рождаются угрозы, включая террористическую угрозу, угрозы в других областях организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ. Здесь, как вы знаете, и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети", — сказал Лавров по итогам переговоров.

"Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью, с хакерством во всех его формах, станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", — подытожил глава российского МИД.

В свою очередь, Тиллерсон сообщил, что США и Россия договорились создать рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

Тема "вмешательства" РФ в выборы в США

Затрагивалась и наболевшая для Трампа тема — о якобы вмешательстве РФ в выборы США. Трамп, по словам Лаврова, принимает слова президента России о том, что это неправда.

Встреча лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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G20: Трамп ищет союзников, Путин их находит
"Президент Трамп, я уверен, что об этом скажет либо он сам, либо Рекс Тиллерсон, сказал, что эта кампания (о якобы вмешательстве России в выборы в США — ред.) уже приобретает достаточно странный характер. Потому что уже за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта, что признается и теми в конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации. И президент Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда, и российское руководство не вмешивалось, и он эти заявления принимает, вот, собственно говоря, и все", — сказал Лавров.

В свою очередь Тиллерсон отметил, что у Трампа и Путина "был очень надежный и продолжительный обмен мнениями по этому вопросу".

"Президент неоднократно обращался к президенту Путину по поводу вмешательства России. Президент Путин отрицал такое вмешательства, как мне кажется, он делал и в прошлом", — добавил госсекретарь США.

Он отметил, что Трамп и Путин в ходе встречи обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое, по которому сложно будет договориться.

По словам госсекретаря, по таким вопросам, как например, "вмешательство" РФ в выборы США две страны вряд ли придут к общему знаменателю, но нужно двигаться в будущее.

"Мы заявили (президенту Путину) об этом и о санкциях, которые сейчас в конгрессе. Мы настаивали, что это (выборы) серьезный вопрос", — сказал он.

"Но два президента сфокусировались на том, как мы будем двигаться дальше. Для меня непонятно сможем ли мы когда-нибудь прийти к взаимопониманию между двумя нациями. Вопрос, что мы будем делать сейчас", — добавил он.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт: переговоры Путина и Трампа прошли без прорывов, но с позитивом
Тиллерсон также указал, что Вашингтон хочет получить от Москвы обязательства по невмешательству в американские дела.

"Мы договорились продолжать дискуссии по поводу того, как мы можем получить обязательства, что российское правительство не намеревается и не будет вмешиваться в наши дела в будущем, и как создать рамки, в которых мы сможем каким-то образом оценить, что происходит в киберпространстве и кого привлекать к ответственности. И это вопрос, безусловно, шире, чем просто отношения России и США", — сказал он журналистам.

Обмен мнения по КНДР

Отдельной темой, конечно, была ситуация вокруг ядерной программы КНДР. По словам Тиллерсона, США будут просить Россию сделать больше по Северной Корее. "У нас был хороший обмен мнениями по Северной Корее. Русские видят это немного по-другому, чем мы. Так что мы продолжим эти дискуссии, попросим их (русских) делать больше", — сказал Тиллерсон журналистам.

По его словам, "Россия ведет экономическую деятельность с Северной Кореей". "Но российская официальная политика такая же, как и у нас. Она заключается в денуклеаризации Корейского полуострова. Я считаю, что есть различия, с точки зрения тактики и темпа. Так что мы продолжим работать с ними", — добавил он. Госсекретарь США также заявил, что вопрос об американской противоракетной системе THAAD в Корее не поднимался на встрече президентов России и США в пятницу.

И снова Меланья

Президент РФ Владимир Путин и супруга президента США Меланья Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Меланья Трамп пыталась "вытащить" супруга с переговоров с Путиным
Говоря о длительности переговоров (первоначально планировались получасовые переговоры, а продлились почти 2, 5 часа) Лавров отметил, если президенты видят, что есть вопросы для обсуждения, то время не играет значения. По мнению российского министра, встреча Путина и Трампа подтвердила их настрой на поиск взаимовыгодных договоренностей.

В свою очередь, Тиллерсон сообщил, что никто из лидеров не хотел останавливаться. По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Мелания Трамп, чтобы попробовать убедить их закончить переговоры, но у нее это не получилось.

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", — рассказал журналистам Тиллерсон.

Он отметил, между президентами США и России в ходе их первой встречи сложилась "позитивная химия". "Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", — сказал он.

Мнение экспертов

Договоренности США и РФ по прекращению огня в Сирии говорят о том, что союзники США, скорее всего, будут поддерживать это решение, заявил РИА Новости председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Ожидалось и предполагалось, что Трамп и Путин смогут поговорить прямо, выяснить отношения между нашими странами по наиболее ключевым вопросам. В этом отношении наиболее существенная — история с Сирией. Неоднократно отмечалось, да и вообще возможность достижения договоренности по Сирии с США будет являться знаковым и важным событием вообще для создания некой модели для разрешения мировых конфликтов", — заметил он.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич: встреча Путина и Трампа сняла сомнения в их личной совместимости
Эксперт пояснил, что "если удастся найти точки соприкосновения по Сирии, если это удастся, это будет означать, что великие державы могут договариваться, могут создавать разумные формы взаимодействия".

Высказываясь в целом по встрече, эксперт заметил, что "сам факт того, что переговоры оказались продолжительнее запланированных, означает, что лидерам было о чем поговорить". "Присутствие Лаврова и Тиллерсона означало, что на практическом уровне эти договоренности трансформировались в плоскость непосредственного диалога", — добавил он.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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