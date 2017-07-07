Замгенпрокурора Венесуэлы пыталась попасть на работу в багажнике

МЕХИКО, 7 июл – РИА Новости. Катерин Аррингтон, назначенная на пост заместителя генпрокурора Венесуэлы решением Верховного суда, в пятницу предприняла попытку попасть в здание ведомства в багажнике автомобиля, однако в итоге была выдворена с территории.

По данным портала Nacional, Аррингтон въехала в багажном отделении машины прокурора Нарды Санабрии. В итоге ей удалось недолго побыть на территории прокуратуры, после чего ее вычислила охрана и выпроводила за пределы здания.

В минувший вторник конституционная палата Верховного суда Венесуэлы привела Аррингтон к присяге без согласования с парламентом. Вместе с этим назначением было аннулировано принятое ранее оппозиционным парламентом решение о назначении по согласованию с генпрокурором на эту должность Рафаэля Гонсалеса.

В четверг Аррингтон пыталась попасть в прокуратуру обычным путем, через двери, но ее не пустила охрана. Генпрокурор Луиса Ортега Диас не признает назначения Аррингтон без одобрения парламента и не намерена пускать ее на работу.

Против самой Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в совершении ею незаконных действий при исполнении своих обязанностей. Во вторник Верховный суд завершил первое слушание и взял пять дней для вынесения решения.

Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и против намерения созвать учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию.