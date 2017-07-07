Тиллерсон назвал шероховатым опыт взаимодействия США с Китаем по КНДР

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Опыт взаимодействия США с Китаем по КНДР был "шероховатым", Китай предпринял значительные шаги в этом направлении, но потом с его стороны не последовало дополнительных действий, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Наш опыт взаимодействия с Китаем (по КНДР) был немного шероховатым. Китай предпринял значительные шаги, и потом, я думаю, по многим разным причинам, они сделали паузу и не предприняли дополнительных действий", — сказал он.

По его словам, "есть много объяснений, почему это произошло", но США "продолжают тесное сотрудничество с Китаем".

"Наше сотрудничество с Китаем не изменилось, и наши ожидания тоже не изменились", — добавил Тиллерсон.

Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила в рамках регулярного брифинга, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Китай, чтобы он использовал все свои возможности для прекращения Пхеньяном ядерной и баллистической программ.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.