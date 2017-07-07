Тиллерсон: США проводят кампанию по "мирному оказанию давления" на КНДР

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США проводят кампанию по "оказанию мирного давления" на КНДР, но если оно не окажется успешным, то останется мало хороших вариантов.

"Подход, который мы используем, и я называю это "кампания по оказанию мирного давления", много людей характеризуют ее по-другому, но это кампания ведется, чтобы привести нас к мирному решению (конфликта). Потому что если оно провалится, то у нас не остается хороших вариантов", — сказал Тиллерсон.

Он добавил, что США "просят Северную Корею быть готовыми сесть за стол переговоров с осознанием того, что эти переговоры будут о том, как мы можем вам помочь свернуть свою ядерную программу".

"Это то, о чем мы собираемся говорить. Мы не заинтересованы обсуждать то, как остановить вас там, где вы находитесь сейчас. Поскольку остановка на том уровне, где вы (КНДР) находитесь сейчас — неприемлемо для нас", — подчеркнул госсекретарь США.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.

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