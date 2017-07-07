Эксперт считает, что участники G20 лишь обозначили свои приоритеты

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ждать прорыва в решении ключевых международных проблем на саммите G20 не стоило изначально, считает заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев. По его мнению, на этом мероприятии стороны стремились обозначить друг перед другом позиции по основным вопросам, а также наметить поле для дальнейшего взаимодействия.

"Эта встреча была призвана просто расставить приоритеты. Мы как аналитики не ждали прорыва, не ждали того, что будет решен вопрос ядерного разоружения, вопрос международной безопасности. Этого нет. Судя по итогам, состоялась широкая дискуссия — все основные вопросы, видимо, обсудили, включая украинский. Тем не менее, ни по какому из этих вопросов окончательного решения не было принято", — констатировал Суздальцев.

Как отметил аналитик, что касается сирийского вопроса, то речи о полноценном взаимодействии Москвы и Вашингтона не идет — "мы наблюдаем лишь начало какого-то диалога". "Решение по созданию зон деэскалации — это наше решение, к которому США фактически присоединились. Это нельзя рассматривать как уступки, поскольку мы де-факто "отбили" эти зоны", — отметил эксперт.

То же самое можно говорить и об украинской тематике, где, по словам Суздальцева, приходится говорить лишь о "какой-то подготовке к диалогу между РФ и США".

"С остальными темами обстоит примерно так же. Кроме того, сегодня Россия больше солидаризируется с Европой, нежели с США — в частности, в вопросах климата и снижения существующих торговых барьеров. Как раз Трамп, ярый антиглобалист, выступает за возведение таких барьеров", — указал собеседник.

В целом, по его мнению, прошедшие дискуссии продемонстрировали, что участники G20 "далеки друг от друга". "Наши интересы различаются, хотя и не исключают какой-то диалог, — отметил эксперт. — Видимо, имело место понимание того, что уступок быть не может, поэтому стороны просто определили поле взаимодействия по серьезным, тяжелым проблемам. Это была встреча не для решений, а для демонстрации позиций".

"Они "забили колышки", что называется, расчертили поле, сели за шахматную доску. Но это уже достижение", — заключил Суздальцев.