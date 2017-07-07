Матвиенко: парламентарии готовы к возобновлению связей с коллегами в США

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские парламентарии готовы начать возобновление полноценных отношений со своими американскими коллегами, поскольку для реализации достигнутых в ходе встречи лидеров РФ и США договорённостей необходим диалог и помощь экспертов, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Теперь к разработке конкретных мер нужно подключать экспертов. Необходимо восстанавливать диалог как исполнительной, так и законодательной власти. Мы, российские парламентарии, готовы к возобновлению полноценных связей с американскими коллегами", — сказала она.