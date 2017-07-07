Двое из пострадавших при взрыве в Луганске находятся в тяжелом состоянии

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Два человека, раненные при взрыве в Луганске, находятся в тяжелом состоянии, заявил журналистам врач ортопед–травматолог одной из городских больниц Дмитрий Котуха.

В пятницу в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, а затем неподалеку взорвался автомобиль. По данным оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР, в результате взрывов один человек погиб, семеро пострадали.

"К нам доставлены четыре человека: две женщины и два мужчины с ранениями разной степени тяжести… На данный момент проводится оперативное лечение двоих пациентов, которые находятся в гораздо более тяжелом состоянии, чем два других пациента", — сказал Котуха.

По словам врача, у поступивших множественные осколочные ранения, у одного из мужчин проникающее ранение брюшной полости.