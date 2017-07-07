Россия будет добиваться справедливости по своей дипсобственности в США

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. На встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обсуждалась проблема дипсобственности РФ в США, Россия будет добиваться восстановления справедливости в данном вопросе, сообщил журналистам по итогам встречи лидеров двух стран глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр добавил, что "мы будем продолжать добиваться восстановления справедливости".
"Если будем продолжать, то работа еще остается", — сказал Лавров.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>