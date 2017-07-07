Россия будет добиваться справедливости по своей дипсобственности в США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. На встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обсуждалась проблема дипсобственности РФ в США, Россия будет добиваться восстановления справедливости в данном вопросе, сообщил журналистам по итогам встречи лидеров двух стран глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поднимался", — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, поднимался ли в ходе встречи Путина и Трампа вопрос российской дипсобственности на территории США.

Министр добавил, что "мы будем продолжать добиваться восстановления справедливости".

"Если будем продолжать, то работа еще остается", — сказал Лавров.

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