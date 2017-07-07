Абэ: встреча Путина и Трампа необходима для решения многих мировых проблем

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой после приземления в аэропорту Гамбурга

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой после приземления в аэропорту Гамбурга

АБЭ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВСТРЕЧА ПУТИНА И ТРАМПА НЕОБХОДИМА ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ПО УКРАИНЕ, СИРИИ, КНДР И ДРУГИХ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ

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