Представитель генсека ООН рассказал, какие темы обсудит в Киеве Гутерреш

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев 9 июля обсудит ситуацию на Украине и ее отношения с РФ, заявил в пятницу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В ходе брифинга журналисты попросили его уточнить программу визита на Украину и пояснить, ожидается ли какой-то прогресс по Крыму.

"Безусловно, ситуация на Украине и отношения между Украиной и Россией будут обсуждаться", — ответил Дюжаррик.

Он также сказал, что программа визита Гутерреша пока до конца не определена. Однако, по его словам, генеральный секретарь встретится "с президентом Петром Порошенко, а также с другими высокопоставленными представителями, включая главу МИД" Павла Климкина.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".