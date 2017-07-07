Путин рассчитывает на диалог с Японией в решении застарелые проблемы

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что интенсивный диалог с Японией поможет решить застарелые проблемы и позволит развиваться двусторонним отношениям.
Он поприветствовал японского лидера, обращаясь к нему на "ты", и заметил, что в ближайшее время во Владивостоке состоится еще одна их встреча. "Как мы и договаривались, совсем недавно на островах Курильской гряды побывала делегация деловых людей, представителей бизнеса. Мы будем двигаться по пути наших договоренностей", — сказал президент России.
Путин сказал, что рад возможности на полях "двадцатки" встретиться с Абэ.
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