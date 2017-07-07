Путин рассчитывает на диалог с Японией в решении застарелые проблемы

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что интенсивный диалог с Японией поможет решить застарелые проблемы и позволит развиваться двусторонним отношениям.

"Я очень рад, что у нас такой интенсивный диалог идет, это, безусловно, будет способствовать и развитию двусторонних отношений, и очень надеюсь, что позволит нам решить застарелые проблемы", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в пятницу.

Он поприветствовал японского лидера, обращаясь к нему на "ты", и заметил, что в ближайшее время во Владивостоке состоится еще одна их встреча. "Как мы и договаривались, совсем недавно на островах Курильской гряды побывала делегация деловых людей, представителей бизнеса. Мы будем двигаться по пути наших договоренностей", — сказал президент России.

Путин сказал, что рад возможности на полях "двадцатки" встретиться с Абэ.

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