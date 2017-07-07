Силуанов ждет отражения вопроса последствий протекционизма в коммюнике G20

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов надеется, что в коммюнике по итогам заседания G20 войдет тезис о негативных последствиях протекционизма для мировой экономики.

"Я думаю, что вопрос протекционизма и негативных последствий протекционизма войдет в итоговое коммюнике стран-членов "двадцатки" и это будет основой для дальнейшего обсуждения этой темы, дальнейшего убеждения наших партнеров в том, что протекционизм — это минус в экономике мировой, общее решение, общие подходы к стимулированию экономического роста — за этим будущее, если мы говорим о высоких темпах роста мировой экономики", — сказал Силуанов журналистам.

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