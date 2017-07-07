Генпрокурор Венесуэлы заявила о попытке властей создать в стране инквизицию

МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости. Венесуэльские власти пытаются создать в стране систему, похожую на инквизицию, заявила в пятницу генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас.

Против Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в незаконных действиях при исполнении обязанностей. В минувший вторник верховный суд завершил первое слушание и взял пять дней для вынесения решения.

"Они хотят вернуться к инквизиционной системе, в которой судья представляет доказательства, и он же принимает решение", — приводит портал El Nacional заявление Ортеги Диас.

Она пообещала бороться за восстановление конституционного порядка, нарушенного, по ее мнению, созывом учредительного собрания для внесения изменений в конституцию. Генпрокурор считает, что это не спасет ситуацию в стране. Для этого необходимо созывать полноценный референдум, отметила генпрокурор.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали более 90 человек. Только в четверг в Каракасе от действий правоохранительных органов пострадали десятки человек.