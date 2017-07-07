Страны G20 договорились о координации в сфере авиабезопасности

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Страны G20 договорились координироваться для устранения уязвимых мест в безопасности авиаперевозок, работать над совершенствованием международной информационной архитектуры безопасности, поездок и миграции, призвали пограничные службы расширять сотрудничество по выявлению поездок с террористическими целями, говорится в совместном заявлении, принятом на саммите в Гамбурге.

"Мы в тесной координации будем устранять эволюционирующие угрозы и потенциально уязвимые места в системах безопасности авиаперевозок, а также обмениваться информацией об оценках рисков", — говорится в гамбургском заявлении "Группы двадцати" по противодействию терроризму.

Страны сослались на резолюцию СБ ООН 2309 (2016), где содержится призыв к более тесному сотрудничеству для обеспечения авиабезопасности и предотвращения терактов. "Мы будем способствовать полному выполнению эффективных и пропорциональных мер авиационной безопасности, принятых в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО), при необходимости, в партнерстве со всеми ее государствами-участниками", — говорится в заявлении.

"Мы призываем срочно заняться проблемой уязвимости в обеспечении безопасности аэропортов, в том числе при принятии таких мер как контроль доступа и досмотр, предусмотренных Чикагской конвенцией (1944 года, установившей принципы работы международной авиации), и предпримем совместные шаги, направленные на пересмотр, обновление, адаптацию и введение в действие международных стандартов безопасности с учетом актуальных рисков", — говорится в заявлении.

Страны G20 заявили о намерении совершенствовать международную информационную архитектуру в сферах безопасности, поездок и миграции, включая Интерпол, "обеспечивая необходимый баланс между аспектами безопасности и защитой данных". "В частности, мы призываем всех членов "Группы двадцати" в полной мере использовать соответствующие механизмы обмена информацией, в частности, функции обмена информацией Интерпола", — отмечается в заявлении.

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