G20 будет работать с интернет-провайдерами в борьбе с терроризмом в сети

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Страны G20 будут взаимодействовать с интернет-провайдерами, администраторами приложений в борьбе с использованием соцсетей в террористических целях, говорится в гамбургском заявлении "Группы двадцати" по противодействию терроризму.

"Мы будем работать с частным сектором, в том числе с интернет-провайдерами и администраторами соответствующих приложений, в борьбе с использованием интернета и социальных сетей в террористических целях, таких как пропаганда, финансирование и планирование терактов, подстрекательство к терроризму, радикализация и вербовка в целях совершения актов терроризма, в полной мере уважая права человека", — отмечается в документе.

Кроме того, сообщается, что ключевыми являются соответствующие меры отсеивания, выявления и удаления информации, которая подстрекает к совершению терактов.

"Мы призываем отрасль продолжить инвестирование в технологии и подготовку кадров в целях содействия выявлению, а также оперативному и безвозвратному удалению террористических информационных материалов. В соответствии с ожиданиями наших граждан мы также поощряем сотрудничество с отраслью в целях обеспечения законного и непредвзятого доступа к имеющейся информации, когда такой доступ необходим в целях защиты национальной безопасности от террористических угроз. Мы подтверждаем, что верховенство права применяется как в онлайновой, так и офлайновой среде", — говорится в документе.

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