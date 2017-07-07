Российский спутник снял из космоса портрет Путина на поле в Италии

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский космический спутник сделал фото портрета президента РФ Владимира Путина на поле в Италии, который создал фермер Дарио Гамбарин, сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Увидеть нарисованный в поле с помощью трактора портрет можно только с высоты птичьего полета. Портрет президента России анфас — 135 метров в ширину. Он сопровождается его фамилией, написанной кириллицей, и подписью "G20 2017".

Решили проверить — видно ли "Путина" из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником 😉 pic.twitter.com/ji0tHM1TPA — РОСКОСМОС (@roscosmos) 7 июля 2017 г.

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Портрет президента РФ фермер создал после завершения сбора урожая. Он приурочил свое произведение к предстоящему саммиту "Большой двадцатки" в Гамбурге.

"Решили проверить — видно ли "Путина" из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником", — говорится в сообщении.

Ранее на месте портрета Путина было изображение президента США Дональда Трампа. Трампа фермер "нарисовал" после сбора урожая в конце 2016 года.

Итальянский фермер стал известен несколько лет назад благодаря своим огромным портретам мировых лидеров и символическим посланиям к значимым глобальным событиям.

"Холстом" для Гамбарина служит огромное поле, а кистью и красками — трактор и плуг. Героями произведений фермера в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинского революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.