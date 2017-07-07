СМИ: администрация Трампа ужесточила допуск к секретной информации

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Чиновники американских ведомств по вопросам безопасности сообщают, что администрация Дональда Трампа ужесточает доступ к секретной информации, что может быть проявлением стремления Белого дома препятствовать утечкам в СМИ, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Круг посвященных в эти вопросы очень узок", — заявил один из собеседников газеты, отметив, что особенно ограничен доступ к информации, которая может быть связана с расследованием "связей с Россией".

Чиновники выразили обеспокоенность растущим вниманием администрации к их действиям и контактам. Некоторые из них даже боятся упоминать в разговоре со старшими коллегами о любых полученных звонках от журналистов, а также подозревают, что их руководство отслеживает, какие документы распечатывают их подчиненные и какую информацию запрашивают.

Один из источников не исключил, что Белый дом может отслеживать и переписку, которую ведут сотрудники ведомств с частных электронных адресов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".