МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Страны G20 будут содействовать обмену данными между разведками для их совместного использования в борьбе с террором, говорится в Гамбургском заявлении "Группы двадцати" по противодействию терроризму.

"Мы будем содействовать быстрому и целенаправленному обмену информацией между разведывательными, правоохранительными и судебными органами по вопросам совместного использования оперативных данных, принятия превентивных мер и реагирования системы уголовного правосудия, обеспечивая необходимый баланс между аспектами безопасности и защитой данных, в соответствии с национальным законодательством. Мы обеспечим привлечение террористов к ответственности", — говорится в документе.

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