Наблюдатели ОБСЕ заявили, что слышали звуки двух взрывов в центре Луганска

На месте второго взрыва в Луганске. 7 июля 2017

На месте второго взрыва в Луганске. 7 июля 2017

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что патрульные слышали в пятницу звуки двух взрывов в центре Луганска.

Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. Позже неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль. По данным Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, в результате взрывов один человек погиб, семеро пострадали.

"Сегодня во второй половине дня СММ ОБСЕ слышала два взрыва в центре Луганска. Дополнительная информация — в завтрашнем ежедневном отчете", — говорится в сообщении миссии в микроблоге в Twitter.

Сьогодні в другій половині дня СММ #ОБСЄ чула 2 вибухи в центрі #Луганськ. Дод. інформація у завтр. щод.звіті: https://t.co/k86V14K269 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 7 июля 2017 г.

​