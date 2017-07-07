Заявление G20 по терроризму согласовано, но не до конца, сообщила Лукаш

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Заявление лидеров G20 по терроризму согласовано не до конца, о его окончательном согласовании заявит в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, сообщила российская шерпа в G20 Светлана Лукаш.

"Заявление по терроризму согласовали, оно будет сегодня в конце дня объявлено", — ответила Лукаш на вопрос журналистов, почему оно не было принято по итогам первой сессии, как планировалось.

"Изначально был план его выпустить сразу после ретрита по терроризму, но не до конца было что-то согласовано… Релиз будет во время пресс-конференции Меркель", — добавила она.

По словам Лукаш, документ будет размещен на сайте немецкого председательства.

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