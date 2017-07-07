Донской рассказал о сроках ратификации соглашения по климату в России

РФ НЕ ПОСТАВИЛА ДЛЯ СЕБЯ ТОЧКУ В ВОПРОСЕ РАТИФИКАЦИИ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ — ДОНСКОЙ