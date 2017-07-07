В Белом доме рассказали, какие темы на G20 обсудили главы США и Мексики

Дональд Трамп во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на саммите G20 в пятницу. 7 июля 2017

Дональд Трамп во время встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето на саммите G20 в пятницу. 7 июля 2017

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето обсудили в пятницу ситуацию в Венесуэле, борьбу с наркомафией и нелегальную миграцию, сообщил Белый дом.

Встреча президентов состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. "Лидеры обсудили региональные вызовы, в том числе борьбу с наркомафией, нелегальную миграцию и кризис в Венесуэле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп подчеркнул наличие "сильных двусторонних отношений между США и Мексикой". Он также отметил "важность проведения новых переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA".

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