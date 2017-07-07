Минобороны Армении опровергло информацию о погибших в Карабахе военных

ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опровергает сообщение Баку о погибших в Карабахе военнослужащих.

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана заявило о том, что войска приведены в боевую готовность, об ударах по огневым точкам противника и о том, что он якобы понес потери.

"Скоро появится много фальшивой информации, полусмонтированных видеоматериалов. Думаю, у нашего медиапространства есть достаточный иммунитет, чтобы не давать разъяснения по каждому из них. У нас нет потерь, и все четко было сказано. Ни одно действие противника не оставалось и не останется без ответа", — написал Ованнисян на своей странице в Facebook.