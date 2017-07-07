Глава ЛНР призвал жителей не поддаваться панике из-за взрывов в Луганске

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий призвал жителей Луганска не поддаваться паники из-за взрывов в центре города.

Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. По данным официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены. Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль.

"Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов. Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики", — говорится в официальном заявлении главы ЛНР на его сайте.

Плотницкий подчеркнул, что террористические акты всегда направлены на запугивание всего мирного населения. "Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям", — заявил глава ЛНР.

Плотницкий заверил, что руководство ЛНР, правоохранительные органы и спецслужбы работают в усиленном режиме и "делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия".

"Со своей стороны мы сделаем все возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", — заявил он.