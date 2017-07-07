На Украине не согласны с обвинениями в адрес задержанного в Италии военного

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проинформировал посла Италии в "абсурдности" обвинений, предъявленных задержанному в Италии украинскому военнослужащими Виталию Маркиву.

Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

"На встрече с послом Италии предметно пояснил абсурдность обвинений, предъявленных при аресте сержанту Маркиву. Мы не оставим своего солдата", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

По информации следствия, Маркив переехал в Италию в 2002 году в 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

Маркива арестовали в аэропорту Болоньи, когда впервые за три с половиной года он вместе с женой прилетел в Италию, чтобы навестить мать.