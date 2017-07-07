Адвокат россиянина Филипченко изучает дело для дальнейших действий

ВИЛЬНЮС, 7 июл — РИА Новости. Адвокат гражданина России Николая Филипченко, приговоренного в пятницу окружным судом Вильнюса к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, сообщила РИА Новости, что в настоящий момент изучает материалы дела, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Окружной суд Вильнюса в пятницу признал виновным гражданина России Николая Филипченко и приговорил его к десяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

"Пока я не готова ответить на вопрос о дальнейших действиях с нашей стороны, мы говорили с клиентом, в настоящий момент мы изучаем мотивы по делу", — сказала РИА Новости адвокат Галина Кардановская.

Посольство России в Литве также на данный момент не комментирует ситуацию.

"В связи с тем, что процесс носил закрытый характер, посольство России воздерживается от комментариев", — сказал РИА Новости представитель дипломатического ведомства Андрей Гасюк.

Как утверждает Генпрокуратура Литвы, Филипченко был задержан в транзитном поезде во время поездки через Литву из Калининградской области в Белоруссию. Филипченко, по данным прокуратуры, действовал в составе организованной группы, в которую якобы входили гражданин РФ, представитель разведывательного управления ФСБ Калининградской области И.Г., а также гражданин Литвы В.С.

По данным прокуратуры, с октября 2011 по конец 2014 года группа подозреваемых провела несколько встреч с жителями Литвы, пытаясь завербовать их для шпионажа против Литовской Республики. Ведомство также заявляет, что за это завербованные лица получали денежное вознаграждение.

Прокуратура утверждает, что особое внимание уделялось возможности получить любую личную, техническую и другую информацию о президенте Литвы Дале Грибаускайте. По информации прокуратуры, подозреваемые пытались завязать отношения с представителями системы безопасности президента, которые могли внедрить в жилые помещения президентского дворца прослушивающие устройства.