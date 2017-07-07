США, Южная Корея и Япония считают необходимым диалог о денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Лидеры США Дональд Трамп, Японии Синдзо Абэ и Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились предпринять необходимые меры для возвращения к "серьезному диалогу" по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран.

В заявлении значится, что лидеры "обязались продолжать сотрудничество, чтобы оказать максимальное давление на КНДР", для того чтобы Пхеньян изменил свою политику и воздержался от "провокационных и угрожающих действий".

Кроме того, они договорились "предпринять необходимые шаги для возвращения к серьезному диалогу по денуклеаризации" на Корейском полуострове.

"Три лидера подчеркнули, что они вместе с остальным международным сообществом готовы предложить более светлое будущее для КНДР, если она выберет правильный путь. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония никогда не примут вооруженную ядерным оружием КНДР", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, они "осудили беспрецедентный запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля". По мнению трех лидеров, это "серьезная эскалация" ситуации, "которая непосредственно нарушает несколько резолюций Совета безопасности ООН" и "наглядно демонстрирует растущую угрозу, которую КНДР представляет США, Республике Корея и Японии, а также другим странам мира".

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