На Украине задержали еще одного подозреваемого в беспорядках в Днепре 9 мая

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в беспорядках 9 мая в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой. Ранее полиция задержала 17 человек по подозрению в участии в беспорядках.

"В пятницу, 7 июля 2017 года, задержан еще один участник массовых беспорядков, произошедших 9 мая во время проведения праздничных мероприятий в Днепре. В течение почти двух месяцев последний находился в розыске", — сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.