СМИ сообщили о задержании в Гамбурге левых радикалов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители Гамбурга в ходе акций протеста против саммита "Большой двадцатки" (G20) задержали большое число левых радикалов, прибывших в страну из Франции, Нидерландов, Швеции, пишет газета Welt.
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии предполагает, что большое число групп агрессивно настроенных радикалов тайно приехали в Гамбург в преддверии саммита, при этом они целенаправленно обходили пограничный контроль.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.
В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>