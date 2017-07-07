Комиссар ООН призвал Мьянму предоставить гражданство мусульманам-рохинджа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Мьянму предоставить гражданство мусульманам-рохинджа, передает агентство Рейтер. © РИА Новости / Фото: Александр Ткачев Власти Мьянмы не впустят в страну миссию Совета ООН по вопросу рохинджа

В ходе первого официального визита Гранди посетил штат Ракхайн (Аракан), где встретился с представителями народности рохинджа.

"Важно работать по предоставлению гражданства мусульманскому сообществу, которое было лишено гражданства в течение многих лет", — приводит агентство слова Гранди.

Гранди добавил, что необходимо вкладывать больше инвестиций в штат.

В феврале ООН опубликовала доклад, в котором сообщается о массовых убийствах и изнасилованиях рохинджа, совершенных силами безопасности Мьянмы. Эта кампания, по мнению ООН, может приравниваться к преступлениям против человечности и, вероятно, этнической чистке. С октября минувшего года 75 тысяч представителей народности бежали из Мьянмы в Бангладеш.

Члены ООН в марте согласились на проведение расследования преступлений, предположительно, совершенных силами безопасности Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа. Власти Мьянмы отвергают обвинения в якобы этнической чистке рохинджа. В июне сообщалось, что правительство Мьянмы не разрешит членам специальной миссии Совета ООН по правам человека по вопросу рохинджа въехать в страну и посетить штат Ракхайн (Аракан) с целью выявления фактов этнических чисток против представителей этой народности.

Представители коренных национальностей Мьянмы считают рохинджа, переселенных в Ракхайн из Бенгалии британскими колониальными властями в XIX веке, нелегальными мигрантами из Бангладеш. Крайне националистические организации коренных народностей Мьянмы, точка зрения которых очень популярна в стране, требуют изгнания из Мьянмы всех "нелегальных мигрантов", особенно мусульман по вероисповеданию. Именно радикальные организации выступают инициаторами беспорядков, в результате которых в последние годы несколько деревень и поселков рохинджа были полностью сожжены.