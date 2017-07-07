Глава Южной Кореи призвал Путина вместе решать вопрос ядерной угрозы КНДР

ГАМБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге заявил о необходимости сообща решать вопросы северокорейской угрозы.

"Северокорейская ядерная провокация – это угроза не только Корейскому региону, но и региону всей Азии", — сказал Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно решать эту проблему совместными усилиями.

"Очень большую роль отводим здесь России", — добавил президент Республики Корея.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.

Ранее южнокорейский лидер заявлял, что "самым большим вызовом для Южной Кореи является ядерное вооружение КНДР".

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