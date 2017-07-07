В Донецке при взрыве гранаты погиб один человек, двое ранены

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (47)

ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате взрыва гранаты в Донецке, сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сотрудники Кировского райотдела полиции Донецка задержали 43-летнего местного жителя, который в присутствии знакомых привел в действие гранату. В результате срабатывания взрывного устройства погиб товарищ злоумышленника", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

По данным правоохранителей, ранение получили два человека. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

"Правоохранители устанавливают детали произошедшего и степень вины фигуранта", — добавили в полиции.