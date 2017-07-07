Президент Южной Кореи пригласил Путина посетить свою страну

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить свою страну, отметив, что сам обязательно примет участие в экономическом форуме во Владивостоке.

"Хочу поблагодарить вас за приглашение во Владивосток. Я буду участвовать в этом форуме", — сказал президент Южной Кореи на встрече с Путиным. Со своей стороны он пригласил президента России с визитом в Южную Корею.

"Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами", — сказал Мун Чжэ Ин.