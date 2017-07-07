Штайнмайер осудил насилие на протестах в Гамбурге

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер осудил насилие на улицах Гамбурга, где в эти дни проходит саммит "Большой двадцатки", и призвал демонстрантов к порядку, сообщил таблоид Bild.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Ночные столкновения полицейских с протестующими в Гамбурге

"Жестокому насилию нет места на наших улицах. Оно не имеет оправдания, к нему нельзя относиться с пониманием. Я уважаю тех, кто, среди прочего, как гарантировано нашей конституцией, выражает свой протест. Я уважаю полицейских, которые своей службой делают возможным, чтобы Германия была хорошей хозяйкой для важных и необходимых переговоров", — цитирует издание Штайнмайера.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.

В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>