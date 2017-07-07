Штайнмайер осудил насилие на протестах в Гамбурге

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер осудил насилие на улицах Гамбурга, где в эти дни проходит саммит "Большой двадцатки", и призвал демонстрантов к порядку, сообщил таблоид Bild.
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.
В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>