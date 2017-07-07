Египет обещает не препятствовать проходу судов Катара через Суэцкий канал

КАИР, 7 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет не будет препятствовать прохождению катарских торговых судов через Суэцкий канал, но заход в египетские порты для них запрещен, заявил глава администрации, обслуживающей эту водную артерию Мохаб Мамиш.
"Суэцкий канал — это международный водный маршрут, он не может быть закрыт для движения судов", — сказал Мамиш, слова которого приводит египетское агентство MENA. По его данным, через Суэцкий канал проходят, в основном, танкеры с СПГ.
Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, его доля рынка составляет около 30%.
В то же время, в соответствии с решением египетского правительства, все порты экономической зоны Суэцкого канала не будут обслуживать катарские суда. Такие меры приняты "в свете разрыва дипломатических отношений с Катаром и прекращения сотрудничества с этой страной", пояснил Мамиш.
Египет, а также Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн и в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Арабские страны заявили, что оставляют за собой право принять новые меры в отношении Дохи.