Египет обещает не препятствовать проходу судов Катара через Суэцкий канал

КАИР, 7 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет не будет препятствовать прохождению катарских торговых судов через Суэцкий канал, но заход в египетские порты для них запрещен, заявил глава администрации, обслуживающей эту водную артерию Мохаб Мамиш.

"Суэцкий канал — это международный водный маршрут, он не может быть закрыт для движения судов", — сказал Мамиш, слова которого приводит египетское агентство MENA. По его данным, через Суэцкий канал проходят, в основном, танкеры с СПГ.

Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, его доля рынка составляет около 30%.

В то же время, в соответствии с решением египетского правительства, все порты экономической зоны Суэцкого канала не будут обслуживать катарские суда. Такие меры приняты "в свете разрыва дипломатических отношений с Катаром и прекращения сотрудничества с этой страной", пояснил Мамиш.

Египет, а также Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн и в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

Арабские страны заявили, что оставляют за собой право принять новые меры в отношении Дохи.