Степанакерт сообщил о ранении трех военных на линии соприкосновения

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (448)

ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в пятницу о ранении трех военнослужащих в результате обстрела на линии соприкосновения, а также о том, что в ответ на обстрел военные НКР "перешли к ответным действиям".

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана заявило о том, что войска приведены в боевую готовность, об ударах по огневым точкам противника и о том, что он якобы понес потери.

"Начиная с утра пятницы противник на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения нарушал режим прекращения огня, используя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, а также минометы и гранатометы различного калибра. В результате обстрела с азербайджанской стороны осколочное ранение получили военнослужащие Роберт Гаспарян (1969 года рождения), Амбарцум Арутюнян (1997 года рождения) и Ваге Бадалян (1998 года рождения)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, для подавления агрессивной активности противника передовые подразделения Армии обороны Карабаха перешли к ответным действиям.

"Вся ответственность за действия, направленные на дестабилизацию ситуации на передовой, ложится на военно-политической руководство Азербайджана", — отмечается в сообщении.