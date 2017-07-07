В Британии при столкновении школьного автобуса и мусоровоза погибла девочка

ЛОНДОН, 7 июл — РИА Новости, Мария Табак. Четырнадцатилетняя девочка погибла при столкновении школьного микроавтобуса c мусоровозом в окрестностях Бирмингема, сообщила местная полиция.

Микроавтобус со старшеклассниками попал в серьезное ДТП в пятницу около 9.30 утра.

Как сообщила местная служба "скорой помощи", в больницы доставлены несколько пострадавших в аварии детей.

На сайте школы имени Джона Тэйлора сообщается, что ученики 9 и 12 классов попали в аварию во время организованной школьной поездки. Причины аварии пока неясны.