В составе нового бюро ООН по антитеррору не будет силовой структуры

ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Созданное в июне Бюро ООН по противодействию терроризму не предполагает в своем составе силовой структуры. Об этом в первом после назначения интервью рассказал РИА Новости глава нового Бюро ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков.

"Полагаю, что новое подразделение будет содействовать в том числе формированию международного права в области противодействия международному терроризму. Что касается силового компонента, то его нет на этом направлении у Организации Объединённых Наций", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru после 16.00 мск.